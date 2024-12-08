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أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف الطرق بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك ضمن جهود رفع كفاءة الطرق لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ أنه تجري حالياً أعمال الرصف بمدينة الفرافرة من كمين الفرافرة حتى ميدان الهرم، ومن ميدان الهرم حتى ميدان الشهداء.

وذكر أنه من المخطط البدء في أعمال رصف طريق الفرافرة/ اللواء صبيح - القطاع الثاني بطول ٤.٥ كيلو مترات خلال الأيام المقبلة، وذلك تحت إشراف فرع الهيئة العامة للطرق والكباري.