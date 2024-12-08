أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على انتمائه للأحمر، وذلك بعد تصريحات أحمد فتحي، زميله السابق في الفريق التي أشار فيها إلى أنه كان يشجع الزمالك.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "بالتأكيد أنا لا أوافق على هذا التصريح، زهقت من الموضوع ده".

وأضاف: "لا يمكن لأي شخص أن يلعب للأهلي لـ 9 أو 10 مواسم، ويحقق العديد من الإنجازات ويصنع تاريخًا كبيرًا، ثم يعتزل منذ 12 عامًا، وما زال هذا الموضوع يثار باستمرار، هذا أمر غير منطقي".

وتابع: "عندما يتحدث الجمهور عن مثل هذه الأمور فلا بأس، ولكن عندما يتحدث لاعب محترف أو شخصية رياضية بارزة، فإن الأمر يصبح مختلفًا تمامًا".

وأكمل: "لقد كنت أقدم برنامجًا تلفزيونيًا ذات مرة، وقام مراسل البرنامج بإجراء حوار مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وقال الأخير إنني زملكاوي، فرددت عليه قائلًا إني أهلاوي ومعجون بمياه النادي الأهلي".

وواصل: "قلت ذلك لمرتضى منصور وهو أكبر رأس في الزمالك.. ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ لقد تم طرح هذا الموضوع كثيرًا لدرجة أنه أصبح مملًا".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "أنا لست منزعجًا من أحمد فتحي، فأنا متأكد أنه لا يقصد أي شيء سيء، إنما انزعاجي من تكرار هذا الموضوع".