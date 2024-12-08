استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا بعد انتهاء إضراب الطيارين

قالت المتحدثة باسم شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا فيملا مايستري، في اتصال عبر الهاتف، اليوم الأحد، إن الشركة عادت إلى جدول رحلاتها الطبيعي بعد أن حصل أكثر من 100 طيار مضرب على زيادة في الأجور من شركة الطيران وعادوا إلى العمل.

وكان الطيارون النقابيون في شركة الطيران بدأوا إضرابا، يوم الخميس؛ مما تسبب في إلغاء شركة الطيران المملوكة للدولة حوالي 60% من رحلاتها، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأفادت شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، في بيان أمس السبت، بأن الإضراب انتهي، أمس، بعد أن توصلت نقابة طياري شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا وإدارة الشركة إلى اتفاق.

وبموجب شروط الاتفاق، عرضت شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا على الطيارين زيادة في الرواتب بنسبة 1%، ليصل إجمالي الزيادة إلى 47. 9%.

وكانت النقابة، تسعى إلى زيادة في رواتب أعضائها بنسبة 7. 15%.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة جون لامولا في البيان: "من المقرر أن يستمر العمل في برنامج تطوير مستمر للشركة خلال الأسابيع الثمانية المقبلة، ونحن ملتزمون بتنفيذ تنازلات تتعلق بالتوازن بين العمل والفرد من شأنها تعزيز إنتاجية الطيارين."