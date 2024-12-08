الخارجية الفرنسية ترحب بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها «ترحب بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد»، مشيرة إلى أن «الوقت حان للوحدة في سوريا».

ودعت الوزارة إلى إنهاء القتال، والحفاظ على المؤسسات، واحترام سيادة الأراضي السورية، وإلى انتقال سياسي سلمي؛ يحترم تنوع الشعب السوري، ويحمي جميع المدنيين والأقليات.

وتأتي تلك التطورات بعد سيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقا) على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وأظهرت مشاهد من دمشق جمع من السوريين أسقطوا تمثالا للرئيس الراحل حافظ الأسد في ساحة عرنوس وسط دمشق، بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة دخول العاصمة ومغادرة بشار الأسد.

وقال ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة «رويترز» إن الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة.