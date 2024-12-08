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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن


نشر في: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأحد 8 ديسمبر 2024 - 8:10 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد اعتراض صاروخ قادم من اليمن.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش قال إنه اعترض الصاروخ قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكولات الأمنية.


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