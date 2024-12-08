الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد اعتراض صاروخ قادم من اليمن.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الجيش قال إنه اعترض الصاروخ قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكولات الأمنية.