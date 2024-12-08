مراسل وكالة تاس الروسية: إزالة علم سوريا من مبنى السفارة السورية في موسكو

خلت سارية العلم فوق مبنى السفارة السورية بموسكو من علم البلاد، الذي كان في موضعه صباح اليوم، وذلك حسبما أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ووفقا للمراسل، لم يتم تعزيز الإجراءات الأمنية في السفارة، والأضواء غير مضاءة في مبنى البعثة الدبلوماسية.

وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية السورية لمراسل "تاس"، ردا على سؤال عما إذا كانت السفارة ستعمل يوم غد الاثنين: "نعم. كالمعتاد".

وسيطرت المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، وذلك بعد شنها عملية واسعة النطاق، على مدينة حلب في الـ29 من نوفمبر، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة وحمص.

وشكّل سقوط العاصمة دمشق، بمثابة انتهاء لحكم الرئيس السوري بشار الأسد.

وأعلنت روسيا، تقديم اللجوء لبشار الأسد وعائلته في العاصمة موسكو، وذلك في أعقاب سقوط نظامه.

ونقلت القناة الروسية الأولى عن الكرملين، قوله إن بشار الأسد وأفراد عائلته موجودون في موسكو، وأنه تم تقديم اللجوء للأسد وعائلته لدواعٍ إنسانية.