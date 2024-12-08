عمدة وارسو ترزاسكوفسكي يبدأ حملة للترشح لرئاسة بولندا

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وعد عمدة وارسو، رافال ترزاسكوفسكي، يوم السبت ببولندا موحدة وقوية اقتصاديا، خلال إطلاق حملته للترشح لمنصب رئيس البلاد.

وكرر ترزاسكوفسكي شعار حملته مرارا قائلا: "كل بولندا، تعالوا معنا!" خلال خطابه في مؤتمر حزب الائتلاف المدني الليبرالي المحافظ في مدينة جليفيتسه.

ويعتبر الائتلاف المدني، بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك، هو القوة الأكبر في الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واتهم ترزاسكوفسكي حزب القانون والعدالة ،القومي المحافظ، الذي حكم حتى نهاية عام 2023، بخلق "طبقة من أصحاب الملايين" باستخدام أموال المواطنين.

وعلى النقيض من ذلك، تعهد بضمان عدم التخلي عن الفئات الأضعف اقتصاديا. وقال: "أنا أؤمن ببولندا حيث الأقوى يساعد دائما الأضعف".

وأضاف أن القضايا الرئيسية التي يعتزم التركيز عليها خلال حملته هي الاقتصاد، والأمن، وتكافؤ الفرص.

يشار إلى أن ترزاسكوفسكي/52 عاما/ سبق أن خاض الانتخابات الرئاسية البولندية في عام 2020، لكنه خسر أمام الرئيس الحالي أندريه دودا.