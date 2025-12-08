تشغيل نقطة إسعاف الودي بـ26 سيارة مزودة بتجهيزات العناية المركزة المتنقلة بالجيزة

تفقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أعمال تشغيل نقطة إسعاف الودي، المُقامة على مساحة 250 م² ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تحظى بمتابعة دورية من القيادة السياسية نظرًا لأهميتها في تحسين جودة الخدمات الرئيسية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق تنمية شاملة بقرى الريف المصري.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من مدير عام إسعاف الجيزة حول مكونات نقطة الإسعاف، والتي تضم 26 سيارة إسعاف، منها 23 سيارة عناية مركزة متنقلة، لتخدم قرية الودي والقرى المجاورة لها، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن تلبية احتياجات الأهالي.

وأكد المحافظ، أهمية الدور المحوري لنقاط الإسعاف المنشأة حديثًا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية والفنية المتخصصة لتشغيل نقطة إسعاف الودي بكفاءة عالية.

كما شملت جولة المحافظ، تفقد التجهيزات النهائية لمشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الودي بمركز ومدينة الصف، والتي تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتوفير خدمات صحية متكاملة ورعاية أساسية لمواطني القرية والقرى المحيطة بها.

وتفقد المحافظ، عيادة الأسنان، وقسم تنظيم الأسرة، وغرفة التثقيف الأسري والطبي، وعددًا من العيادات الأخرى داخل الوحدة.