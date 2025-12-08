عمان تفوز على جزر القمر في كأس العرب وتفقد فرصة التأهل لربع النهائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب عمان على نظيره جزر القمر بنتيجة 2-1، في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025، التي تسنضيفها قطر في الفترة ما بين 1إلى 18 ديسمبر.

وسجل هدفين منتخب عمان اللاعب عصام الصبحب في الدقيقة 30 والدقيقة 34، قبل أن يسجل دين نصوير حميدو علي هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 68.

ورغم فوز عمان وحصدها الثلاث نقاط، لكنه لم يتمكن من التأهل لربع النهائي، بعدما حل في المركز الثالث للمجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، بينما تذيل جزر القمر المجموعة بدون نقاط.

وتأهل من المجموعة الثانية منتخب المغرب بعدما تصدر جدول الترتيب، إذ حصد أسود الأطلس 7 نقاط من انتصارين وتعادل.

بينما تجمد رصيد السعودية عند 6 نقاط بعد تفوقه على عمان وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.