تايلاند تشن غارات جوية على طول الحدود مع كمبوديا مع تجدد التوترات

شنت تايلاند اليوم الاثنين غارات جوية على طول الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا حيث تبادل الجانبان الاتهامات بالبدء بالهجوم.

وتتصاعد التوترات منذ أن وقعت الجارتان في جنوب شرق آسيا اتفاق هدنة في أكتوبر بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أدت نزاعاتهما الإقليمية إلى خمسة أيام من القتال في يوليو أودت بحياة العشرات من الجنود والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي الميجور جنرال وينثاي سوفاري إن القوات الكمبودية أطلقت النار أولا على الأراضي التايلاندية في مناطق متعددة. وقال إن جنديا تايلانديا قتل وأصيب أربعة جنود آخرين، وجاري إجلاء المدنيين من المناطق المتضررة.

وأضاف أن تايلاند استخدمت الطائرات "لضرب أهداف عسكرية في عدة مناطق لقمع الهجمات النارية الداعمة للقوات الكمبودية".