وزير الري الإثيوبي يعلن وضع حجر الأساس لسد جديد بإقليم أمهرة

أعلن وزير الري والموارد المائية الإثيوبي سيلشي بيكلي، عن وضع حجر الأساس لسد جديد بإقليم أمهرة، معربًا عن سعادته ببدء مشروع ري أجيما تشاتشا والمتوقع تطويره على مساحة 7000 هكتار.

وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن المشروع يستفيد منه آلاف المزارعين عند الانتهاء من بنائه، إضافة إلى أنه يخلق فرص عمل أثناء البناء.

وأوضح أن طول السد سيبلغ 377 مترًا ويخزن 55 مليون متر مكعب من المياه، قائلًا إن تطوير الري سيمكن إثيوبيا من زيادة إنتاجية الأراضي والمياه والعمالة، وتحقيق الأمن الغذائي.

