تويتر يعلق حساب ترامب نهائيا لخطر التحريض على العنف

علق موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نهائيًا.

وحسبما نشرته «نيويورك تايمز»، صباح اليوم السبت، أوضحت الشركة أنها علقت حساب ترامب بشكل دائم، مشيرة إلى خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة، في بيان: «بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدًا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيًا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف».

وكان قد حذر الموقع، في وقت سابق أمس، بحظر دائم لحساب ترامب، بسبب انتهاكه قواعد الموقع، وذلك بعدما علق الحساب لمدة 12 ساعة، وحذف ثلاث تغريدات للرئيس المنتهية ولايته.