التحرير الفلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي مستمر في الاستيطان ويتهرب من استحقاقات السلام

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاتي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل لاستمرار سياسة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولتها التهرب من الاستحقاقات السياسية للسلام، عبر الاستمرار في خطة الضم.

وأضاف مجدلاني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن تفعيل دور الجاليات والعمل بشكل منظم، يعتبر ركيزة أساسية لإكمال الدور الفلسطيني ومخاطبة الرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، في إطار حشد التأييد والدعم للقضية الفلسطينية، وفضح الاحتلال وجرائمه.

وتابع أن "سياسة حكومة بنيامين نتنياهو توصلنا إلى الاستنتاج الرئيسي أنه لا شريك إسرائيلي لصنع السلام، ما يتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعا إلى صياغة استراتيجية جديدة تضمن حقوق الفلسطينيين وتنهي الانقسام الذي شكل فصلا أسود من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.