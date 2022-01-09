 وفاة المستشارة تهانى الجبالى أول قاضية مصرية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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وفاة المستشارة تهانى الجبالى أول قاضية مصرية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

أحمد الجمل
نشر في: الأحد 9 يناير 2022 - 7:50 ص | آخر تحديث: الأحد 9 يناير 2022 - 7:50 ص

توفيت المستشارة تهاني الجبالي النائب الأسبق لرئيس المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت الجبالى نقلت منذ أيام فقط إلى مستشفى العجوزة لتلقي العلاج عقب تأكد إصابتها بفيروس كورونا، إلى أن وافتها المنية فجر اليوم الأحد عن عمر يناهز 71 عاما.

وأعلن معتز سامي زوج ابنة أخيها عبر صفحته فيس بوك، وفاة "الجبالي"، قائلا:«توفيت إلى رحمة الله تعالي المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

وتعتبر المستشارة تهانى الجبالى أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء، بعد أن صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة، لتعتبر بذلك أول قاضية مصرية، وذلك منذ 22 يناير 2003 حتى عام 2007.

الجبالى من مواليد 20 نوفمبر 1950.


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