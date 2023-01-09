ارتفاع اليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع

ارتفع السعر الاسترشادي لليوان الصيني أمام الدولار في بداية تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين، ليسجل 8265ر6 يوان لكل دولار.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أنه في سوق الصرف الفورية الصينية يتم السماح بارتفاع أو انخفاض سعر اليوان بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي خلال تعاملات اليوم.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس متوسط أسعار الصرف التي تعرضها المؤسسات المالية الرئيسية في سوق الصرف قبل بدء التعاملات في سوق الإنتربنك كل يوم عمل.

يأتي ذلك فيما ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم ملياري يوان (293 مليون دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء للمحافظة على مستويات السيولة النقدية في النظام المصرفي.

وقال البنك المركزي في بيان إن الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام بلغت 2%، مضيفا أن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على استقرار مستوي السيولة النقدية في النظام المصرفي في نهاية السنة القمرية الصينية الحالية التي تنتهي خلال كانون الثاني/يناير الحالي.

يذكر أن عملية إعادة الشراء تعني قيام البنك المركزي بإعادة شراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عروض بيع من هذه البنوك مع اتفاق على قيام البنك المركزي بإعادة بيع هذه الأوراق للبنوك في المستقبل.