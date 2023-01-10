موسكو: مفوضا حقوق الإنسان في روسيا وأوكرانيا يلتقيان في تركيا نهاية الأسبوع

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تعتزم مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا لقاء نظيرها الأوكراني دميترو لوبينيز في تركيا هذا الأسبوع، حسبما أفادت موسكو اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس، عن موسكالكوفا قولها للصحفيين: "أؤكد أنني أخطط لمثل هذا الاجتماع"

ومن المقرر أن تعقد المحادثات على هامش قمة سيحضرها ممثلون عن حقوق الإنسان من جميع دول العالم، وتستمر من الخميس إلى السبت.

ولم تؤكد كييف مشاركتها في هذا اللقاء.

وتتهم أوكرانيا ومنظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب قالت إن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.

وشجبت المنظمة "استخدام روسيا غير القانوني للقوة باعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وعملًا عدوانيًا".

وتنفي روسيا هذا الاتهام.