مهاجم الزمالك السابق يدخل ضمن اهتمامات أهلي جدة

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دخل محمد أوناجم مهاجم فريق الوداد المغربي، ضمن اهتمامات فريق أهلي جدة السعودي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب فريق أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى السعودي هذا الموسم، وذلك بعد هبوطه في الموسم الماضي من دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز قبل الأخير في المسابقة.

ووفقًا لـ صحيفة «هاتريك» السعودية، فإن أوناجم أحد اللاعبين المرشحين للانضمام لصفوف أهلي جدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم الغامبي مودو بارو، لاعب فريق جونبك هيونداي موتورز الكوري، ضمن اللاعبين المرشحين أيضًا للانضمام لصفوف الأهلي.

وفي سياق متصل، خاض المهاجم المغربي أوناجم تجربة احترافية بنادي الزمالك، والتي امتدت لمدة موسمين، ولكنه رحل عن صفوف الفريق في الصيف الماضي.