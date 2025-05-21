رئيس الوزراء: نتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة لـ 17% العام المقبل مقارنة بـ 15% العام الحالي

- مدبولي: الحكومة تعكف الآن على إعداد خطة تفصيلية لعام 2030

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية تسعى لاستصلاح نحو 2 مليون فدان جديد، وإضافة أكثر من 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن منطقة الدلتا الجديدة ستستوعب نحو مليوني أسرة جديدة في تخطيط عمراني متكامل.

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة لـ 17% العام المقبل، مقارنة بـ 15% خلال العام الحالي، وننستهدف زيادة الاستثمارات الكلية في الموازنة العامة للدولة لـ 3.5 تريليون جنيه.

ولفت مدبولي، إلى أن الحكومة خصصت نحو 700 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للتنمية البشرية بالدولة وبخاصة قطاعي التعليم والصحة، مضيفا أن انتاج ألبان الأطفال في مصر، يحظى باهتمام كبير لدى الحكومة، وسيكون هناك دعم حكومي للقطاع الخاص في مجال انتاج ألبان الأطفال.

وفيما يتعلق بانتاج منجم السكري، قال رئيس الوزراء: نتوقع تضاعف إنتاج الذهب من منجم السكري، خلال الـ 8 سنوات المقبلة، ويوازي ما تم انتاجه خلال الـ 15 سنة الماضية، وشركة أتون للتنقيب أعلنت اكتشاف منجم جديد للذهب في مصر.

وأشار مدبولي، إلى أن الاستكشافات التي تم إجرائها في منجم السكري للذهب تؤكد وجود احتياطي يكفي الدولة لمدة 10 سنوات قادمة.

وحول آخر تطورات المراجعة الخامسة لبعثة صندوق النقد، أكد مدبولي، أن أي قرار تتخذه الحكومة المصرية لا علاقة له ببرنامج صندوق النقد، وأن وجود بعثة الصندوق في القاهرة لا يعني انتهاء المناقشات حول المراجعة الخامسة، مشددا على أن الدولة المصرية لا يفرض عليها شيء من خلال هذا البرنامج، وعلاقتنا مع الصندوق هو شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

ونوه مدبولي، إلى أنه سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات العالمية العاملة في قطاع صناعة السيارات في مصر، لاهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة الهامة.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تعكف الآن على إعداد خطة تفصيلية لعام 2030، وهذا البرنامج والخطة سيجعل الحكومة العام المقبل، تقدم موازنة لـ 3 سنوات قادمة.

وتابع مدبولي: ندرس إضافة محافظة كبرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلتها القادمة، والحكومة الآن تستعد لعقد الاتسحقاقات الانتخابية القادمة في المحافظات وفق خريطة الانتخابات التي سيعتمدها البرلمان.