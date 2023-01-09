 تقارير.. فينسنت أبو بكر يرفض الدخول في مفاوضات مع الأهلي - بوابة الشروق
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تقارير.. فينسنت أبو بكر يرفض الدخول في مفاوضات مع الأهلي

محمد عاطف
نشر في: الإثنين 9 يناير 2023 - 3:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 يناير 2023 - 3:08 ص

رفض المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، لاعب نادي النصر السعودي السابق، الدخول في مفاوضات مع النادي الأهلي وذلك بعد رحيله عن صفوف فريقه.

وكان نادي النصر السعودي قد فسخ عقده مع المهاجم الكاميروني أبو بكر، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لصحيفة «fotospor» التركية، فإن أبو بكر رفض التفاوض مع النادي الأهلي، وذلك بعد رحيله عن صفوف فريق النصر السعودي.

وأضافت الصحيفة التركية أن الأهلي تواصل مع فينسنت أبو بكر لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الدوري المصري، مشيرًا أن وكيل اللاعب اعتذر عن الدخول في مفاوضات مع الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

وأوضحت صحيفة «fotospor» أن اللاعب الكاميروني يرغب في خوض تجربة احتراف أوروبية عقب فترة لعبه في الدوري السعودي.

وأتمت الصحيفة التركية أن وكيل أبو بكر رفض الدخول في مفاوضات مع الأهلي لسبب آخر أيضًا، وهو الراتب الكبير الذي يتفاضاه اللاعب ويصل لـ 6 ملايين دولار، والذي لا يريد تخفيضه في خطوته المقبلة.


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