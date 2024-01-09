الأمن العام يكشف غموض تغيب ومقتل موظف بالمعاش في المنوفية

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن المنوفية في كشف غموض تغيب ومقتل موظف بالمعاش في المنوفية.

كان مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغا من "ربة منزل" - مقيمة بدائرة المركز - بغياب زوجها (موظف بالمعاش) عن مسكنهما.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب واقعة تغيب "الزوج" (مزارع - مقيم بدائرة المركز).

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمتغيب؛ لوجود خلافات بالعقار محل سكنهم، فقام على إثرها بدفع المجني عليه من أعلى السلم، ما أدى لسقوطه مغشياً عليه وحال إفاقته لم يستجب واعتقد أنه فارق الحياة؛ فاختمرت فـى ذهنه فكرة التخلص من جثة المجني عليه خشية ضبطه، حيث وضعها داخل جوالين بلاستيك وتخلص منها بإلقائها بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، كما أرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.