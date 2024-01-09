كوكا يكشف كواليس استبعاده من قائمة المنتخب لكأس الأمم

كشف أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي كواليس استبعاده من قائمة منتخب مصر التي ستشارك في كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

أشار كوكا خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس إلى أنه أصيب بالتواء شديد في كاحل القدم أدى لتمزق حذائه مضيفا أنه حاول التحامل على آلام الإصابة واستكمل التدريب لمدة 8 دقائق.

وأكد اللاعب الشاب أن زميله محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والأهلي عرض عليه الاستمرار في معسكر المنتخب لاستكمال علاجه لكن الجهاز الطبي أكد أن الأمر سيستغرق وقتا أطول من فترة كأس الأمم.

وكشف "كوكا" أنه تم تركيب جهاز كهربائي حول قدمه ليكون بديلا للجبس، ليساعده على التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه سينزع هذا الجهاز خلال يومين.

وأكد لاعب الأهلي في ختام تصريحاته "أشعر بتحسن كبير، لقد مر على الإصابة أكثر من أسبوع".

ويفتتح منتخب مصر مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة موزمبيق يوم الأحد المقبل بعدها يلتقي منتخبي غانا والرأس الأخضر يومي 18 و22 يناير الجاري.