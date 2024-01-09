ميدو: الزمالك سيصنع معجزة حال حل أزماته دون بيع زيزو

قال أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، إن مجلس إدارة الأبيض سيصنع معجزة حال حل جميع أزماته في الفترة الحالية، دون بيع أحمد سيد زيزو.

وأضاف أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "الزمالك ليس في وضع عادي، الزمالك مديون وعليه مديونيات أخرى، لذا سيضطر لفعل أمور عادية، ومنها الاستغناء عن بعض نجومه".

وتابع: "الجمهور يحلم بأشياء، والواقع شيء آخر، بعض رموز الزمالك تقول إن زيزو خط أحمر، وهؤلاء يلعبون على وتر الجمهور، ويورطون مجلس الإدارة".

وأكمل: "لا يمكن لوم مجلس إدارة الزمالك حال الاستغناء عن أحد نجومه، لا أريد أن أخدع جماهير الزمالك، فأنا أنقل لكم الواقع، وأتحدث لصالح النادي".

وواصل: "إذا كان الزمالك في وضع طبيعي، مثله مثل الأهلي، وقام ببيع زيزو، سنلومه على ذلك وسنكون أول من نتصدى لهم، ولكن الزمالك في وضع غير طبيعي".

وواصل: "إذا نجح مجلس إدارة الزمالك في حل جميع أزماته حاليًا دون الاستغناء عن أحد نجومه فهذه معجزة، ولكن إذا اضطر لفعل ذلك سيكون أمرًا طبيعيًا".

وأتم: "لا أحاول التبرير لأحد، وليس لدي مصلحة مع أحد، أنا مصلحتي مع الزمالك.. الزمالك يستطيع المنافسة على جميع البطولات، حال تجديد صفوف الفريق، الأهلي واقف على رجله".