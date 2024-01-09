نائب المستشار الألماني في مسقط: نحث إسرائيل على تجنب وقوع مجاعات بغزة

أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن الدور الخاص الذي تضطلع به بلاده في التعامل مع الحرب في غزة يرجع إلى العلاقات الوثيقة التي تربط بين ألمانيا وإسرائيل.

وخلال زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط، قال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الثلاثاء: "بمقدورنا أن نتحدث بوضوح لأن الرأي العام الإسرائيلي يعرف على وجه التحديد أن ألمانيا والحكومة الألمانية أعطت وعدا خاصا بالحماية لإسرائيل وهو أمر لا يمكن التقليل منه".

وفي هذا السياق، أشار السياسي المنتمي إلى حزب الخضر إلى الجولتين الحاليتين لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ونظيرها الأمريكي انتوني بلينكن في المنطقة.

وتابع هابيك: "نتحدث بالطبع مع بعضنا البعض بشكل واضح أيضا انطلاقا من التضامن"، وقال إن بلاده تلح على إسرائيل لتتجنب قصف المناطق السكنية وللعمل على ضمان توافر الرعاية الطبية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتجنب وقوع مجاعات "هذا ما يجب على إسرائيل تقديمه".

في الوقت نفسه، أكد هابيك "مسئولية حركة حماس عن اندلاع الحرب في أوائل أكتوبر الماضي"، وقال إن إسرائيل لها الحق في أن تمنع "حماس من التجول عبر إسرائيل وقتل الناس بشكل عشوائي مرة أخرى"، واستطرد أنه لا يجب نسيان أن هجوم حماس كان هو السبب في "هذه المعاناة الفظيعة" التي طالت عددا كبيرا من الناس، وأتم: "حماس هي التي بدأت بهذا".

ويزور هابيك في هذا الأسبوع العديد من الدول في الشرق الأوسط، حيث سيتوجه مساء اليوم إلى السعودية، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى إسرائيل والضفة الغربية.