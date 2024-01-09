بايرن ميونخ يقيم حفل تأبين لنجمه الأسطوري بيكنباور

قرر نادي بايرن ميونخ إقامة حفل تأبين للأسطورة الراحل فرانز بيكنباور في ملعب أليانز أرينا يوم الجمعة المقبل 19 يناير الجاري.

وتوفى بيكنباور اللاعب الأسطوري لمنتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، أمس الأول الأحد عن 78 عاما.

وأوضح النادي البافاري في بيان اليوم الثلاثاء، أن النادي يدعو "الأصدقاء والرفاق من الرياضة الوطنية والعالمية، والثقافة والسياسة وكذلك الجماهير، وكل عائلة كرة القدم بشكل عام لتوديع القيصر الذي لا ينسى عبر آلية عاطفية خاصة".

وسيرتكز حفل التأبين على ذكريات بيكنباور أسطورة منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ.

كما أعلن النادي البافاري أن النادي تلقى خطابات التعازي من جميع أنحاء العالم.

وأشار بايرن ميونخ في البيان إلى أن "حفل التأبين المشترك في ملعب بايرن سيمثل فرصة لتكريم فرانز بيكنباور في الأجواء التي وصل من خلالها لقلوب الناس بطريقة استثنائية، داخل ملعب كرة القدم".

وانضم بيكنباور إلى بايرن ميونخ، وهو لاعب صغير وسرعان ما أصبح لاعبا محوريا في النادي البافاري، حيث توج معه ‏بأربعة ألقاب في البوندسليجا وثلاثة ألقاب أوروبية ولقب كأس إنتركونتيننتال وأربعة ألقاب في كأس ألمانيا.

ولعب بيكنباور إلى جوار الأسطورة البرازيلي بيليه في نادي نيويورك كوزموس، الذي احترف في صفوفه لمدة عامين قبل ‏العودة إلى ألمانيا عبر بوابة هامبورج، لكنه أنهى مسيرته الحافلة بعد رحلة احترافية أخرى قصيرة في كوزموس في 1993‏‎.‎

وبعدها بعام، أصبح بيكنباور مدربا لمنتخب ألمانيا، وبعد خسارة المباراة النهائية لمونديال 1986 أمام الأرجنتين بقيادة نجمها ‏الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، عاد بيكنباور ليقود بلاده للتتويج بمونديال 1990 بالفوز على الأرجنتين أيضا‎.‎

وتولى بيكنباور تدريب بايرن ميونخ مؤقتا، كما عمل رئيسا للنادي بين عامي 1994 و2009 ورئيسا للجنة المنظمة لمونديال 2006 في ألمانيا.‏