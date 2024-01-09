المرشح الرئاسي للحزب الحاكم التايواني يحث الصين على إجراء حوار مع بلاده

حث لاي تشينج تي المرشح الرئاسي للحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم في تايوان مسؤولي الصين على الاضطلاع بمسؤوليتهم عن الاستقرار الإقليمي وإجراء حوار مع تايوان.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن لاي القول في مؤتمر صحفي في تايبيه اليوم الثلاثاء " أبوابنا سوف تظل مفتوحة للتواصل مع بكين وفقا لمبادئ المساواة والكرامة" بينما حث بكين على الاعتراف بمسؤوليتها المشتركة عن التطور السلمي عبر مضيق تايوان.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد قبل أربعة أيام من إجراء الانتخابات، حيث سوف يختار المواطنون الرئيس المقبل للبلاد، أنه على بكين أيضا مراعاة " التغيرات في التوجهات الدولية" ومن ثم الالتزام بالنظام الدولي.