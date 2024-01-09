منتخب أنجولا في مهمة استعادة البريق المفقود

يتطلع منتخب أنجولا لاستعادة بريقه عندما يشارك في النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

يشارك المنتخب الأنجولي في كأس الأمم للمرة التاسعة في تاريخه بعد مشاركة أولى في النسخة 20 التي استضافتها جنوب أفريقيا في عام 1996 بينما غاب عن النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل عام 2022.

في مشاركاته السابقة، لعب المنتخب الملقب بالغزلان السوداء 26 مباراة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات مقابل 12 تعادلا و10 هزائم، وسجل 30 هدفا مقابل 39 هدفا.

ويبقى أفضل إنجاز أنجولي في مونديال أفريقيا التأهل مرتين لدور الثمانية في نسختي غانا 2008 وأنجولا 2010.

واللافت أيضا أن منتخب أنجولا سبق له التأهل لكأس العالم مرة واحدة في مونديال ألمانيا 2006 حيث اكتفى بتعادلين وخسارة ليودع من الدور الأول.

وإقليميا، فاز المنتخب الأنجولي بلقب كأس كوسافا تلك البطولة التي تجمع بين منتخبات جنوب القارة السمراء 3 مرات بينما حل وصيفا مرة واحدة.

يحتل منتخب أنجولا المركز 117 عالميا ورقم 28 بين المنتخبات الأفريقية في التصنيف الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما كان المركز 45 في يوليو 2000 هو الأفضل له، وتراجع لأدنى مستوى باحتلال المركز 147 في مارس 2017.

تأهل المنتخب الأنجولي للنهائيات للمرة التاسعة بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة في التصفيات التي ضمت أيضا منتخبات غانا وأفريقيا الوسطى ومدغشقر، حيث جمع 9 نقاط بعد فوزين وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة، وسجل 6 أهداف مقابل 5 في مرماه.

سيلعب المنتخب الأنجولي في المجموعة الرابعة، حيث يبدأ مشواره بمواجهتين عربيتين أمام الجزائر وموريتانيا يومي 15 و20 يناير على ملعب السلام، ويختتم الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو على ملعب تشارلز كونان يوم 23 من نفس الشهر.

يقود منتخب أنجولا في كأس الأمم، المدرب البرتغالي بيدرو سواريس جونكالفيس (47 عاما) الذي يتولى المسؤولية منذ أغسطس 2019، وقاد الفريق في 29 مباراة، حقق الفوز 7 مرات مقابل 13 تعادلا و9 هزائم، وسجل الفريق 27 هدفا مقابل 32 هدفا في مرماه.

ولا يعد المدرب البرتغالي غريبا على أجواء أنجولا التي دخلها في عام 2015 حيث تدرج في قيادة منتخبات الناشئين والشباب بخلاف تجربة قصيرة مع فريق أول أغسطس.

تتنوع أسلحة منتخب أنجولا بين فريدي، قائد الفريق البالغ من العمر 33 عاما والمحترف بنادي إيوبسبور التركي، حيث سجل هدفين في 40 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2014، ويبرز أيضا زيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي.

كما يعتمد مدرب أنجولا أيضا على محترفين بارزين في الدوريات العربية مثل جيلسون دالا، مهاجم الوكرة القطري الذي سجل 15 هدفا في 37 مباراة دولية، وأيضا كريستوفر مابولولو، أحد نجوم الدوري المصري في المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي سجل 6 أهداف في 23 مباراة دولية.

تبلغ القيمة التسويقية لقوام منتخب أنجولا 70ر30 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت العالمية.

على المستوى التاريخي يعد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي المصري والشباب السعودي السابق الأكثر ارتداء لقميص أنجولا في 91 مباراة سجل خلالها 34 هدفا خلال الفترة بين عامي 2000 إلى 2012، بينما يبقى فابريس أكوا، الهداف التاريخي برصيد 39 هدفا في 78 مباراة بين عامي 1995 و2006.

حقق منتخب أنجولا أكبر فوز في تاريخه على سوازيلاند بنتيجة 7-0 في عام 2000 بينما كان السقوط أمام منتخب البرتغال بنتيجة 6-0 في عام 1989 هي الخسارة الأكبر في تاريخ الفريق الأفريقي الملقب بـ "الغزلان السوداء".