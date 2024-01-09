تامر حسني يطرح كليب موحشتكيش مع ثراء جبيل

طرح الفنان تامر حسنى، فيديو كليب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «موحشتكيش»، وهي أحد أغاني ألبوم «هرمون السعادة»، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

وظهر في الفيديو كليب بجوار تامر حسني، الفنانة ثراء جبيل، حيث تدور أحداث الكليب حول اثنين كان بينهما قصة حب ولكنهما تفرقا.

وتقول كلمات الأغنية: «شكل المكان زي ما كان متغيرتش حاجات كتير شايف بعيني ذكريات من قلبي حبيتها بضمير.. أجمل سنين أنا عيشتها كانت هنا كل اللي ناقص في المكان إنتي وأنا وتفاصيل كتير مش ممكن أحسها من غيرك.. معقول أكون موحشتكيش !!؟ من يوم بعادنا مش بعيش رغم الفُراق مفارقتنيش بعدك خالص واقفه الحياه من بعد حضنك حضني مات.. وكلامي يشبه للسكات فاضلي منك ذكريات.. ذكريات.. آه واللي فاضلي مني آه بيلف صوتك في المكان.. لسه صورنا على الرفوف وكلام كتبته من زمان.. وضحكتك بين الحروف».

وكان طرح تامر حسني من ألبومه «هرمون السعادة»، 4 أغنيات وهي «حوا» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، و«مش هتغير علشان حد» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع علي فتح الله، و«هرمون السعادة» من كلمات أحمد جابر، وألحان على الخواجه، وتوزيع حاتم محسن، و«تاج» من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع النابلسي، وماستر علي فتح الله.