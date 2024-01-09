رئيس البورصة: الأوراق المالية تُمكِّن المستثمر من التحوط ضد مخاطر التضخم

قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة، إنّ المستثمر يستطيع من خلال ما لدى البورصة من أوراق مالية، التحوط ضد مخاطر التضخم.

قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة، إنّ المستثمر يستطيع من خلال ما لدى البورصة من أوراق المالية، التحوط ضد مخاطر التضخم.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أنّ من لديه أموال ويخشى عليها من التآكل بسبب التضخم، فعليه أن يستثمرها في مجالات مختلفة ومتنوعة.

وأوضح أن البورصة هي إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام أي مستثمر للمشاركة فيها، وتكون أداة للتحوط ضد التضخم.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأوراق المالية مع ارتفاع التضخم، يكون المستثمر قد تحوَّط من هذا الأمر، وحافظ على قيمة أمواله.

ولفت إلى أن البورصة تمثّل مرآة للاقتصاد، موضحا أنّ فور الشعور العام بأن هناك خطوات جدية للإصلاح الاقتصادي فإن الأمر ينعكس مباشر على البورصة من خلال تحقيقها نموا، يعكس الرؤية المستقبلية.

ولفت إلى أن البورصة تمثل مرآة يمكن من خلالها التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا، موضحا أنّ التفاؤل بانتعاش الاقتصاد يلزم أن ينعكس بإيجاب على البورصة.

ونوه بأنّه إذا كانت هناك رؤية متشائمة للاقتصاد فإنّ أسهم البورصة ستنخفض.