المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: الاحتلال ألقى 65 ألف طن متفجرات على القطاع

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد قطاع غزة، لليوم الـ95 على التوالي.

وقال المكتب في بيان، إن هناك 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، قائلًا إن الاحتلال اعتقل حتى اللحظة 99 كادرًا طبيًا و10 صحفيين.

وأشار إلى تسجيل مليوني نازح في قطاع غزة، لافتًا إلى أن «هناك 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح».

وأوضح أن «الاحتلال دمر 134 مقرا حكوميًا، كما دمر 95 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و295 مدرسة وجامعة بشكل جزئي».

وذكر أن الاحتلال استهدف ودمر 3 كنائس، كما دمر 142 مسجدا بشكل كلي و240 آخرين بشكل جزئي، مضيفًا أن الاحتلال دمر 200 موقع أثري وتراثي.

ولفت إلى تدمير الاحتلال، 69 ألف وحدة سكنية كليًا، و290 ألفًا بشكل جزئي، كما ألقى 65 ألف طن متفجرات على غزة.

وصرح بأن الاحتلال أخرج 30 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، كما استهدف 150 مؤسسة صحية بشكل جزئي، ودمر 121 سيارة إسعاف.