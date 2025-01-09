فرنسا: انتخاب رئيس جديد في لبنان يفتح صفحة جديدة ويبعث على الأمل

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هنأت وزارة الخارجية الفرنسية، الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، معربة عن أملها في تشكيل «حكومة قوية».

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، اليوم الخميس، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن «انتخاب رئيس جديد للبنان يفتح صفحة جديدة للبلاد ويبعث على الأمل».

وطالب المتحدث جميع الزعماء السياسيين والسلطات في لبنان بالالتزام بإخراج البلاد من عثرته.

واختار النواب اللبنانيون قائد الجيش العماد جوزيف عون، ليكون رئيسًا للبلاد، بعد حصوله على 99 صوتًا بالدورة الثانية لجلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وفشل مجلس النواب اللبناني، في انتخاب رئيس للجمهورية بالجولة الأولى، وذلك بعد حصول عون، على 71 صوتًا فقط.

ويُنتخب رئيس الجمهورية في لبنان بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي.

وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.