زيلينسكي يحث حلفاء كييف على دعم إنتاج المُسيرات في أوكرانيا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاء بلاده إلى دعم إنتاج الطائرات القتالية بدون طيار (درون / مُسيرات) في أوكرانيا، خلال اجتماع لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا، عقد اليوم الخميس، في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية بألمانيا.

وقال زيلينسكي، إن استخدام الطائرات بدون طيار، غيَّر الطريقة التي تجري بها الحروب، وإن توسع أوكرانيا السريع فيما يتعلق بقدراتها الخاصة بهذه الطائرات من شأنه أن يساعد في التصدي للهجمات الروسية.

ووجه الرئيس الأوكراني، نداء جاء فيه: "رجاء استثمروا في قوة أوكرانيا هذه".

وطلب زيلينسكي، من مجموعة تضم نحو 50 دولة داعمة لبلاده، المزيد من الأسلحة المضادة للطائرات، ولا سيما في أعقاب الغارات الجوية المدمرة التي شنتها روسيا، والتي تشمل غارة واحدة أمس الأربعاء على مدينة زابوريجيا، أسفرت عن مقتل 13 شخصا.