استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم، الخميس، حيث استقر في تعاملات كل من البنك الأهلي والبنك التجاري الدولي، عند 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في تعاملات بنكي الأهلي الكويتي و الأهلي المتحد 50.57 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار في تعاملات بنك التنمية الصناعية عند 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

واختتم الدولار عام 2024 عند مستويات الـ50.88 جنيه، بارتفاع بلغت نسبته 64.6% مقارنة بسعره الرسمي في البنوك بداية العام الماضي، ولكنه كان قد وصل إلى حدود الـ75 جنيها في السوق الموازية حينها.

وسمح البنك المركزي في مارس 2024 بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ليتم توحيد سعر الصرف وقتها في السوقين الرسمية والموازية، عند مستويات الـ48 جنيها تقريبا، قبل أن يصعد تدريجيا إلى المستويات الحالية.