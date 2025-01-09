المندوب الدائم لفلسطين يلتقي سفير البرازيل في القاهرة

التقى السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، اليوم، باولينو دي كارفالو، سفير البرازيل لدى مصر، وممثلها لدى الجامعة العربية.

وأطلع العكلوك، نظيره البرازيلي، على استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، ضد الشعب الفلسطيني، وشرح له المخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية ومنع تجسيد استقلال دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جهته، عبر السفير البرازيلي عن دعم بلاده التاريخي والمستمر للحقوق الفلسطينية المشروعة على جميع المستويات وفي المحافل كافة.

وتبادل السفيران أفكاراً عملية حول دعم البرازيل للقضية الفلسطينية وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على إثر جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية والتدمير الإسرائيلي لمقدرات الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية.