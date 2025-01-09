 غدا.. ليلى علوي تشاهد مع جمهور دبي فيلم المستريحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غدا.. ليلى علوي تشاهد مع جمهور دبي فيلم المستريحة

منة عصام
نشر في: الخميس 9 يناير 2025 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 9 يناير 2025 - 10:02 م

تسافر الفنانة ليلى علوي، صباح غد الجمعة، إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار رحلة سريعة لمشاهدة أحدث أفلامها السينمائية "المستريحة".

وخطط صناع الفيلم لإجراء دعاية للفيلم بشكل مختلف، إذ سعوا إلى مشاهدة العمل برفقة رواد سينما فوكس في مول الإمارات بدبي.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة"، حول نصابة تحاول استعادة ماسة باهظة الثمن قامت بسرقتها في الماضي، وذلك بعد غيابها 20 عامًا عن مصر لتعرضها السجن في إنجلترا، وفي ذات الوقت تحاول لم شمل أولادها.

الفيلم يشارك في بطولته بيومي فؤاد ومصطفى غريب، ونور قدري ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومن إخراج عمرو صلاح وإنتاج صادق الصباح.

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