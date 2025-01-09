هيئة قناة السويس: بدء تنفيذ أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار لتطوير الأسطول البحري

تابع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء القاطرات البحرية الجديدة التي تنفذ لصالح هيئة قناة السويس في مصنع مصر للقاطرات بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر بمدينة سفاجا، بحضور مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وعدد من قيادات الهيئة والشركة.

تهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل والاطلاع على مستجدات عملية بناء خط الإنتاج الأولي للمصنع ببناء 10 قاطرات بحرية تحمل اسم "عزم" من طرازRastar 3200-W"" بقوة شد 90 طنا، والمجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق من الفئة الأولى، ومتابعة بدء تنفيذ أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار.

وتفقد ربيع الأعمال الإنشائية بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، ومصنع مصر للقاطرات، واطلع على مستجدات أعمال بناء 6 قاطرات في مراحل التنفيذ المختلفة، وجارِ إعداد التجهيزات النهائية لتسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2"، واستكمال أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية للقاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" واستكمال عملية تجميع البلوكات الخاصة بالقاطرتين "عزم 5" وعزم 6"، ولحام قرينة سفينتين صيد أعالي البحار من أصل 12 سفينة صيد ستبنى بالمصنع.



كما تفقد ربيع ساحة البناء الخارجية بالترسانة والتي اكتملت بها أعمال بناء وتجميع البدن لنحو 6 قاطرات، وجارِ العمل فيهم على التوازي لاستكمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية اللازمة وتركيب المعدات؛ تمهيدا لتدشينها خلال الفترة المقبلة.

وأكد ربيع أن مصنع مصر للقاطرات يعد تتويجا لعقد الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، ونموذج طموح يحتذى به في التعاون مع القطاع الخاص، ويستهدف توطين الصناعات البحرية في الترسانات الوطنية بما يتيح تلبية احتياجات السوق الداخلي، وتوفير فرص عمل، وفتح أسواق خارجية للتصدير.

وأوضح ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة، بإضافة 28 قاطرة من طرازات مختلفة وقوة شد متباينة تتيح تلبية كل متطلبات العمل داخل المجرى الملاحي للقناة وخارجه.

وأشار ربيع، إلى أن العمل مستمر لتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة ببناء 12 سفينة صيد أعالي بحار بتكنولوجيا متقدمة لتعمل كمنطومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك، ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري، من خلال طرازين مختلفين من تصميم مكتب التصميم الأسباني INSE NAVAL، موضحا أن الطراز الأول فهو طراز سفن صيد جر FT طولها 50 مترا، وعرضها 9.75 متر، بعمق 4.9 متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الفرنسية BV، والطراز الثاني طراز سفن صيد جانبية طولها 50 مترا، وعرضها 10 أمتار، بغاطس 4.2 متر، تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

من جهته أكد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، استعداد الشركة لتلبية التكليفات الرئاسية نحو توطين الصناعات البحرية وخدمة الاقتصاد القومي، موضحا أن الشركة تشهد طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الأساسية بإضافة ساحات بناء خارجية ورصيف بحري ومباني إدارية ومخازن، وإعداد التجهيزات اللازمة لتوطين صناعة بناء الوحدات البحرية المتنوعة بمواصفات عالمية تنافسية.

وأشار الدجيشي، إلى أن معدلات بناء القاطرات الجديدة تسير بخطوات متسارعة وفق الجدول الزمني المحدد وتتطلع الشركة إلى تدشين القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2" خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت نسبة إنجاز أعمال البناء بهما إلى 90% و80% على التوالي، فيما يتم استكمال أعمال بناء القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4"، والتي وصلت نسبة الإنجاز بهما إلى 60%، و55% على الترتيب، بالتوازي مع أعمال بناء القاطرتين "عزم 5" و"عزم 6" التي بلغت نسبة إنجاز أعمال البناء بهما إلى 45% و40% على التوالي.

وأضاف الدجيشي أن مصنع مصر للقاطرات نجح في خلق قيمة تنموية ومجتمعية بتوفير فرص عمل جديدة في مجال صناعة بناء السفن واستقطاب نحو 700 عامل ومهندس منذ بداية عمل المصنع وحتى الآن، ومن المتوقع استمرار زيادة العمالة البشرية مع زيادة حجم إنتاج المصنع.