الديمقراطيون في مجلس الشيوخ: سندعم مشروع قانون احتجاز المهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم

قال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذين أصبحوا أقلية مؤخرا، إنهم سيصوتون مع الجمهوريين لتقديم تشريع يتطلب من السلطات الاتحادية احتجاز المهاجرين غير المصرح لهم المتهمين بارتكاب جرائم معينة - وهي إحدى أولويات الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتم تنصيبه في العشرين من الشهر الجاري.

وأعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قبل التصويت اليوم الخميس، أنه سينضم إلى العديد من المعتدلين في حزبه لدعم التشريع ، الذي أصبح أولوية قصوى لدى الجمهوريين منذ مقتل طالبة التمريض في جورجيا لاكين رايلي العام الماضي على يد مهاجر فنزويلي دخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وسمح له بالبقاء لمتابعة قضية الهجرة الخاصة به.

ولكن شومر لم يعد بالتصويت لصالح مشروع القانون - وأوضح أن الديمقراطيين لن يسمحوا بتمريره إلا إذا عمل الجمهوريون معهم على تعديلات من الحزبين.

وسيسمح التصويت الإجرائي اليوم الخميس ببدء هذه العملية.