الخطوط الجوية الأذربيجانية تعلق رحلاتها إلى طهران

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية (AZAL) تعليق رحلاتها الجوية بين باكو وطهران.

وأفاد بيان صادر عن الشركة، الجمعة، بإلغاء رحلة مجدولة لهذا اليوم بين المدينتين، مشيرا إلى أن أي معلومات تتعلق باستئناف الرحلات سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاء 17 رحلة مقررة إلى 3 مدن إيرانية، وهي طهران وتبريز ومشهد، يومي الجمعة والسبت.

وفي 28 ديسمبر الماضي، بدأ التجار في السوق الكبير بطهران احتجاجات على التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية وتفاقم المشكلات الاقتصادية، وتمددت الاحتجاجات لاحقا إلى العديد من المدن.

وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحالة الاستياء الشعبي، مؤكدا أن الحكومة مسؤولة عن المشاكل الاقتصادية الراهنة، وحث المسؤولين على عدم إلقاء اللوم على جهات خارجية مثل الولايات المتحدة.

وبلغ عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 42 شخصا، بينهم 34 متظاهرا و8 من أفراد قوات الأمن، بحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانية المستقلة (هرانا).