تحدث المفكر السياسي حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، عن لقاءاته المبكرة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في بيروت، معربًا عن إعجابه بشجاعته وقدرته على التحرك وسط القصف الإسرائيلي.

وأضاف عصفور، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج الجلسة سرية المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الصدف أنقذت حياته أكثر من مرة، من بينها سقوط قذائف عنقودية قرب موقع وجوده مباشرة بعد مغادرته المكان بدقائق.

وأشار إلى لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في بيروت، والذي أصبح لاحقًا مسؤولًا عن العلاقة بين الحزب الشيوعي الفلسطيني وحركة «فتح»، قائلًا: «من هنا بدأت أول علاقة مع أبو مازن، ومن عام 1984 بدأت العلاقة السياسية والشخصية، وكنت مستلم دائرة السلم والتضامن بدل الراحل عبد الله حوراني».

وأكد عصفور أن دوره في تونس شكّل جسرًا مزدوج الاتجاه؛ إذ كان ممثلًا للحزب الشيوعي لدى الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة، وفي الوقت ذاته حلقة وصل مع قيادة حركة فتح، وهو الدور الذي تعزز بحضوره اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني في عمّان عام 1984، رغم مقاطعة بعض الفصائل.

ولفت إلى أن القرارات داخل الحزب كانت دائمًا معقدة وصعبة، إلا أن الصدف والدور الشخصي أسهما في تحقيق حضور فعّال للحزب ضمن الفعاليات الفلسطينية الرسمية.