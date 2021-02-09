 الأمن العراقي يعلن إلقاء القبض على 24 من عناصر داعش في الأنبار - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 فبراير 2021 11:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الأمن العراقي يعلن إلقاء القبض على 24 من عناصر داعش في الأنبار

وزارة الداخلية العراقية
وزارة الداخلية العراقية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 10:35 ص

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 24 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت الوزارة على صفحتها بموقع "فيبسوك"، أنه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي وتحركاتهم وتكثيف الجهد الاستخباري للثلاثين يوما الماضية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 24 إرهابيا مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب".

وأضافت أن الموقوفين متهمون بالانتماء لتنظيم داعش والعمل ضمن ما يسمى قاطعي الأنبار والفلوجة بالتنظيم.

وقد تمت عملية إلقاء القبض وفق مذكرات وأوامر قضائية بمناطق متفرقة من المحافظة، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان الحشد الشعبي العراقي أعلن مؤخرا "إحباط مخطط إرهابي كبير" في الأنبار.

ورغم الإعلان في نهاية عام 2017 عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في العراق، فإن خلاياه لا تزال نشطة في عدد من المناطق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك