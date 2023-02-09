المبعوث الأممي يختتم زيارته إلى مسقط ضمن جولته لدعم جهود السلام باليمن

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، اليوم الخميس، زيارته إلى العاصمة العُمانية مسقط، ضمن جولته في المنطقة لدعم جهود السلام وتجديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال مكتب المبعوث، في بيان، إن جروندبرج اجتمع مع الشيخ خليفة الحارثي، وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية، ومسؤولين عُمانيين آخرين، ومع محمد عبدالسلام، رئيس الوفد المفاوض لجماعة الحوثيين، لمناقشة "سبل البناء على التهدئة الحالية وبدء عملية سياسية جامعة يملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء النزاع بشكل مستدام".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية العُمانية، إن المبعوث الأممي استعرض في لقائه مع الشيخ خليفة "الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن ولدول المنطقة الأمن والاستقرار".

وكان المبعوث الأممي، قد زار قبل أيام مدينة عدن، جنوبي البلاد، والتقى خلال الزيارة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي ومسؤولين آخرين، بعد زيارته العاصمة السعودية الرياض ولقائه مسؤولين سعوديين، في إطار الجهود الرامية لإحياء عملية السلام في البلاد.

وانتهت الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والتي استمرت ستة أشهر، في مطلع أكتوبر الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين بشأن عرقلة تمديدها.