مدرب شباب جنوب السودان: قادرون على حصد لقب البطولة الأفريقية

أعرب بيتر جيمس المدير الفني للمنتخب جنوب السودان، عن سعادته بحفاوة الاستقبال التي وجدها عقب الوصول إلى مدينة الإسماعيلية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام، التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

وقال: إن إقامة البطولة في مصر شئ رائع، لأنه يحب شعبها كثيرًا والذين يتميزوا بحسن الاستقبال والتعامل الطيب مع جميع الشعوب، لذلك يعتبر مصر بلده الثانية.

وأضاف أنه قرر إقامة معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية مبكرًا من أجل التأقلم علي الأجواء قبل إنطلاق البطولة، خاصة أنها تعد المرة الأولى لجميع اللاعبين بالتواجد في مصر.

وأشار المدير الفني لمنتخب جنوب السودان إلى أن الجميع جاهزون لخوض منافسات المجموعة الثانية في بطولة الأمم الأفريقية من أجل حصد لقبها لإسعاد شعب جنوب السودان.

وأوضح أن نسبة الصعود إلى الدور السادس عشرة في المجموعة الثانية متساوية، حيث أن المنتخبات الأربعة يمتلكون لاعبين مميزين قادرين على حصد بطاقة التأهل للدور التالي.

واختتم مدرب منتخب جنوب السودان تصريحاته عن مواجهة المنتخب المصري الودية قائلًا: "ستكون مفيدة جدًا بالنسبة لنا من أجل تجهيز جميع اللاعبين قبل انطلاق منافسات البطولة الأفريقية.

وكانت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة أسفرت عن وقوع منتخب جنوب السودان في المجموعة الثانية التي تضم أوغندا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو.