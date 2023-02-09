رونالدو يسجل رقما مميزا بعد هدفه أمام الوحدة في الدوري السعودي

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رقمًا مميزًا مساء اليوم الخميس، بعد تسجيله هدفًا في مرمى الوحدة في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وتشير النتيجة إلى تقدم فريق النصر على نظيره الوحدة بهدف نظيف، بعد مرور 21 دقيقة من المباراة المقامة على ملعب الملك عبدالله، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

وأحرز النجم البرتغالي رونالدو هدف التقدم لفريق النصر في الدقيقة 20، بعد تمريرة مساعدة من زميله عبد الرحمن غريب.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 500 في جميع مسابقات الدوري التي شارك بها عبر مسيرته مع كرة القدم، حيث لعب في دوريات البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، إنجلترا، والسعودية.