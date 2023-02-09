وزير الصحة السورى: عدد ضحايا الزلزال ارتفع لـ1347 و2295 مصابا

قال وزير الصحة السوري، حسن الغباش، قبل قليل، إن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1347 والمصابين إلى 2295.



وناشد الغباش، في مؤتمر صحفي بشأن الزلزال، منظمة الصحة العالمية، منح بلاده إمدادات طبية وإغاثية، مطالبا الأمم المتحدة والوكالات الدولية لمد يد العون، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وقال وزير الصحة السوري: "نحرص على وصول المساعدات لمستحقيها وبشكل فوري، ونعاني نقصا في معدات الإنقاذ ورفع الأنقاض".



وأوضح، أن هناك متطوعين كثيرين يساهمون في جهود رفع الأنقاض، لافتا إلى تطوع مجموعة كبيرة من الأطباء والمسعفين ضمن جهود الإغاثة.



وتابع: "نحتاج مزيدا من الدعم للمستشفيات للمساهمة في علاج المصابين".



وأكد حسن الغباش، أن القطاع الصحي في سوريا يحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي، موضحا أن القطاع الطبي السوري يعاني من أزمة ما قبل الزلزال من جراء العقوبات.



وذكر أن فرق الدفاع المدني تعمل بحرفية لانتشال جثث الضحايا، قائلا إن المشافي والمراكز الصحية تعمل بأقصى طاقتها لتقديم الخدمات الطبية للمحتاجين، وحجم الكارثة كبير وتداعياتها ستكون طويلة الأمد.