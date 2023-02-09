زيلينسكي يصل إلى باريس للقاء ماكرون وشولتس

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء.

ووصل زيلينسكي إلى باريس وكان في استقباله وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو.

ووصل زيلينسكي إلى باريس قادما من لندن. ومن المقرر أن يتوجه الرئيس الأوكراني بعد باريس إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي، المقررة غدا الخميس.

كان شولتس وماكرون زارا زيلينسكي في كييف في شهر يونيو الماضي، وتعهدا بدعم مساعي أوكرانيا للحصول على صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وهذه هي الجولة الخارجية الثانية لزيلينسكي منذ الغزو الروسي لبلاده قبل نحو عام حيث قام في الجولة الأولى بزيارة لبولندا والولايات المتحدة.

وفي لندن، التقى زيلينسكي مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، وأعضاء البرلمان. وفي قاعة ويستمنستر، وجه الرئيس الأوكراني الشكر للشعب البريطاني وحكومته على دعم أوكرانيا، وأكد أن بريطانيا كانت حاضرة من اليوم الأول للغزو الروسي، وقوبلت هذه الجملة بقدر كبير من التصفيق.

كان سوناك استقبل زيلينسكي في مطار ستانستيد وفي مقر الحكومة بداونينج ستريت، وذلك قبل أن يتوجه الرئيس الأوكراني إلى قصر باكينجهام حيث استقبله الملك تشارلز الثالث.

ووصف سوناك زيارة زيلينسكي بأنها "شهادة على شجاعة بلاده وتصميمها وروحها القتالية وشهادة على الصداقة التي لا تتزعزع لبلدينا".