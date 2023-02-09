محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من إنشاء مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، والذي يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة، حيث وصلت الأعمال الإنشائية بالمصنع لمراحل متقدمة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد؛ للوقوف على ٱخر مستجدات العمل داخل عدد من المصانع الجديدة بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب ومسئولي شركة الغازات.

وأكد المحافظ، على قرب الانتهاء من إنشاء المصنع استعدادا لتشغيله، مضيفا أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتي تأتي ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة.

وتفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

جدير بالذكر، أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعددا من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية، وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.