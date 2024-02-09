أعلنت سينما زاوية، أنها ستعرض يوم عيد الحب، 14 فبراير الجاري، فيلم "حب البنات"، وذلك بعد ٢٠ سنة من عرضه الأول في السينما، على أن يعقب العرض حلقة نقاشية مع السيناريست والكاتب تامر حبيب.

يحكي الفيلم قصة ثلاث أخوات غير شقيقات يتحتم عليهم بعد وفاة أبيهم أن يعيشوا معًا في بيت واحد لمدة عام حتى يحصلوا على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة قصة مختلفة عن الأخرى، فـ(ندى) فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما (غادة) فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما (رقية) فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.

الفيلم ﺗﺄﻟﻴﻒ، نهاد عبدالعزيز محمود، وسيناريو وحوار تامر حبيب، وﺇﺧﺮاﺝ خالد الحجر، ويشارك في بطولته ليلى علوي، وأشرف عبدالباقي، وحنان ترك، وخالد أبو النجا، وأحمد عز، وهنا شيحة.