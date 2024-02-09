تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، كل جمعة بحي مختلف في الهواء الطلق، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ومن خلال إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح المحافظ، أن الفعاليات هذا الأسبوع كانت بحي المحافظة السكني، وتضمنت عدة أنشطة رياضية من "مشي وجري وتمرينات لياقه بدنية"، مشيرا إلى نجاح المشروع في نشر ثقافة "الرياضة أسلوب حياة"، مؤكدا أن البرنامج لاقى نجاحا كبيرا الأعوام السابقة، ويشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف من المشروع هو نشر ثقافة ممارسة الرياضة لجميع المراحل العمرية من رجال، وسيدات، وأطفال، وتشجيع الأسر على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، لما لها من أثر صحي.

قُدمت فعاليات برنامج "تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ" بإشراف عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور بوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، ومدربي المشروع: محمود سلطح، بهاء فكري، محمد محروس، محمد خالد.