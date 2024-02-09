- مصدر ميداني في الفصائل الفلسطينية: لم نستخدم بعد كل قدراتنا العسكرية في رفح

- خبير عسكري: خسائر نتنياهو وجيشه ستكون كبيرة

- نازح: لن نقبل أن يتم تهجيرنا إلى مصر



مخاوف متزايدة تدق أبواب قلوب وعقول الفلسطينيين المحاصرين في رفح؛ بعد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للقتال في رفح بعد إنجاز مهمته في خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وجاءت تصريحات نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اتفاق تهدئة مقترح، وعقب أسابيع من تعليقات مماثلة لوزير الدفاع يوآف جالانت حول استعداد الجيش الإسرائيلي لدخول رفح، التي نزح إليها ما يزيد على نصف سكان القطاع الساحلي الضيق، البالغ عددهم 2.3 مليون، هربا من الحرب الإسرائيلية.



• اتفاق التهدئة المقترح



وينقسم إطار اتفاق التهدئة المقترح ينقسم إلى ثلاث مراحل، وفقا لمسئولين فلسطينيين، تتضمن المرحلة الأولى منه هدنة لمدة 40 يوما تطلق حماس خلالها سراح محتجزين مدنيين من ضمن من تبقى من 253 شخصا كانت قد اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته برفقة فصائل فلسطينية أخرى على الأراضي المحتلة المتاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر الماضي.



وتتضمن المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح العسكريين وتسليم جثث المحتجزين القتلى.



وقال الفلسطيني أحمد القدرة، وهو أحد النازحين في رفح على الحدود المصرية، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "هذا أمر لا نتمنى حدوثه (الهجوم على رفح)، نعيش أوضاعا مأساوية داخل الخيام، وليس أمامنا مكان نذهب له في حال دخول الجيش إلا سيناء (في مصر)، ولن نقبل بذلك وسنموت ولن نقبل أن يتم تهجيرنا".



وأبدت نازحة أخرى، هي ريم عبيد، مخاوف مماثلة من هذا السيناريو، وقالت "لا نريد أن ننزح مرة أخرى، تعبنا ولا نريد نزوحا آخر".



وأضاف أيمن جودة، وهو فلسطيني آخر نزح إلى رفح، تعليقا على تصريحات نتنياهو "هذه الحرب متعبة ولم يعد هناك مكان نذهب إليه. لن نذهب إلى سيناء وسنموت هنا".



• تداعيات كارثية



ويرى خبراء عسكريون أن هجوم إسرائيل على رفح سيكون له تداعيات كارثية في وجود ما يزيد على 1.5 مليون في البلدة الصغيرة. وفي الوقت الذي استبعد بعضهم إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على مثل تلك الخطوة، يرى آخرون أن كل السيناريوهات متوقعة في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.



وقال الخبير العسكري نصر محمد سالم، لوكالة أنباء العالم العربي: "خسائر نتنياهو وجيشه ستكون كبيرة، كما أن اقتحام رفح في ظل هذا الاكتظاظ لن يمر دون مجازر وآلاف الضحايا، كما أن المجتمع الدولي لن يقبل بذلك لما له من تداعيات خطيرة ستشعل المنطقة".



وأضاف "في حال دخول رفح، نتنياهو سيفكر في دفع النازحين نحو الحدود المصرية، ولكن هذا المخطط لن يكون بهذه السهولة، وربما يدفع بهم للشمال مرة أخرى".



وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس في البيت الأبيض، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "تجاوزت الحد"، وقال إنه يضغط من أجل وقف إطلاق النار لتبادل المحتجزين.



وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، أن أية عملية عسكرية في رفح لا تضع في الاعتبار معاناة المدنيين ستكون "كارثة".



• مجزرة جديدة



يرى الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، أن دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح معناه "مجزرة جديدة"، لكنه قال إن نتنياهو مضطر للإدلاء بمثل هذه التصريحات أمام الإسرائيليين بعد الفشل في تحقيق أية إنجازات على الأرض خلال الحرب التي أوقعت حتى الآن ما يقرب من 28 ألف شهيد فلسطيني، بالإضافة لآلاف الجثث التي يعتقد أنها ما زالت تحت الأنقاض، في أربعة أشهر.



وأضاف فرج لوكالة أنباء العالم العربي: "نتنياهو يرى في رفح الأمل الأخير له لتحقيق أي إنجاز بعد دخول مدينة غزة وخان يونس دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة بالقضاء على حماس وإخراج الرهائن والسيطرة العسكرية على قطاع غزة".



وتابع: "في حال دخول رفح سيخسر نتنياهو الجانب المصري الذي يرفض ذلك، وفي حال دخول محور فيلادلفيا (شريط ضيق يقع على الجانب الفلسطيني من الحدود ويفصل بين قطاع غزة ومصر) سيخسر الجانب الإسرائيلي الكثير، وأستبعد أن يقدم نتنياهو على تنفيذ هذه التهديدات، كما أن الضغوط الأمريكية سيكون لها دور".



وقال: "النازحون لا يمكنهم دخول سيناء، حيث تم رفع (مستوى) الجدار الحدودي والأسلاك الشائكة مع الحدود المصرية التي لا يمكن أن يتخطوها، ومن الممكن أن يتوجهوا للشمال، وخلال ذلك ستحدث مجازر كبيرة ستسفر عن آلاف الضحايا".



غير أن الخبير العسكري واصف عريقات يرى أن باب الاحتمالات مفتوح.



وقال: "نتنياهو يريد اجتياح رفح، لكن الإرادة شيء والرغبة شيء، وقدرته على التنفيذ شيء آخر".



وأضاف "هناك العديد من المعوقات أمام هذا الاجتياح، فهناك 1.5 مليون نازح، هل سيعيدهم إلى الشمال أم سيهجرهم إلى خارج رفح؟".



ومضى يقول "كما أن هذا الأمر يهدد العلاقات والاتفاقات الإسرائيلية المصرية، خاصة في حال كان هناك اعتداء على السيادة المصرية، وإذا وصل الأمر إلى محور فيلادلفيا".



وبحسب عريقات، فإن الأمر ليس سهلا على نتنياهو "لكنه ارتكب حماقات سابقا، وربما يرتكب المزيد لتحقيق أية مكاسب أو انتصارات يسوقها للإسرائيليين، لذلك كل السيناريوهات متوقعة".



• الكثير من العقبات



قدمت حماس هذا الأسبوع ردها على اتفاق التهدئة المقترح، لكن نتنياهو قال إن شروط الحركة لوقف إطلاق النار "مضللة" وتعهد بمواصلة القتال، قائلا إنه قريب وعلى بعد أشهر فقط.



ويرى المحلل السياسي سامر عنبتاوي الكثير من العقبات أمام دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح.



وقال لوكالة أنباء العالم العربي: "رفح منطقة مكتظة الآن بأكثر من 1.5 مليون نازح ودخولها يعني مجازر جديدة، والعائق الثاني يتمثل بالجانب المصري الذي يرفض هذا التوجه خشية من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.



"كما أن حالة التردي داخل إسرائيل تؤثر على تنفيذ هذا المخطط، حيث يرفض جزء كبير من الجيش هذه العملية، كما أن المعارضة ترفضه، إضافة للضغط الأمريكي الذي لا يريد أن تتوسع الحرب للمنطقة بأكملها".



وأضاف "نتنياهو يفقد كل الخيارات الآن، إما أن يدخل رفح ويشعل المنطقة بأكملها، أو أن يرد على ورقة التهدئة وربما تكون شروطه تعجيزية".



وقال مصدر ميداني في الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لوكالة أنباء العالم العربي إن الفصائل لم تستخدم بعد كل قدراتها العسكرية في رفح.



وأضاف المصدر الذي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه "نحن جاهزون لمواجهة الاحتلال في حال نفذ تهديداته واجتاح رفح، والتشكيلات العسكرية للفصائل الفلسطينية في أفضل أحوالها في المدينة".



لكن التهديدات الإسرائيلية لا تهدئ من روع الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا إنسانية مروعة في رفح التي تملأ جنباتها الآن خيام النازحين من كل أرجاء القطاع الذي دمرت أجزاء كبيرة منه في الحرب.



وقال محمد أمين النازح إلى رفح من حي الشجاعية في شمال القطاع "الخيارات محدودة، ليس أمامنا سوى البحر أو سيناء، ولن نقبل أن يتم تهجيرنا إلى مصر، الخيار الوحيد الذي يمكن أن نقبله العودة للشمال رغم الدمار، لكن مستعدون للعيش في خيمة بجانب ركام منازلنا".



ويرى علي عبيد، وهو أحد النازحين الفلسطينيين في رفح، أنهم سيضطرون إلى عبور الحدود نحو الأراضي المصرية إذا اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح.



واتفقت معه نازحة من شمال قطاع غزة عرفت نفسها باسم أم محمد قائلة "لم يعد هناك مكان نذهب له. تعبنا من النزوح على مدار ثلاثة أشهر من الشمال ثم إلى النصيرات وبعد ذلك خان يونس والآن رفح، أين نذهب؟ لم يعد أمامنا سوى سيناء. نفضل العودة إلى الشمال على تهجيرنا مرة أخرى ونكرر ما حدث في النكبة".