بايدن: أضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرد العسكري الإسرائيلي في غزة قد "جاوز الحد"، وأضاف أنه يعمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام للقتال.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض اليوم: "أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد". معلنا أنه يضغط من أجل زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين والتوصل إلى وقف للقتال يتيح إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف بالقول :" هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يعيشون في كرب ويموتون، ويجب أن يتوقف ذلك".

وأشار إلى أن إدارته تبذل جهودا من أجل السماح بزيادة كميات الوقود والطعام والمساعدات التي تدخل إلى غزة.

وتابع بايدن أنه يعمل "بلا كلل من أجل الضغط لوقف إطلاق النار" وإطلاق سراح الرهائن، وهو يأمل أن يؤدي "ذلك إلى وقف دائم للقتال في القطاع.

والأربعاء أعلن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي أنه أمر "بالتحضير" لهجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، وحذرت الولايات المتحدة الخميس إسرائيل من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنت إسرائيل هجوما عسكريا من دون التخطيط له كما ينبغي.