أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، فقدان الاتصال بشكل كامل مع طواقمها العاملة في مستشفى الأمل، في خان يونس؛ جراء اقتحام الاحتلال المتواصل للمستشفى.

وأضافت الجمعية، عبر حسابها بموقع "إكس": "نشعر بالقلق على سلامة طواقمنا داخل مستشفى الأمل والجرحى والمرضى".

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت الجمعية بأن العاملين في المستشفى أبلغوهم بأن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى، وشرعوا بتفتيشه دون أن يتمكنوا من معرفة مزيد من التفاصيل بسبب قطع الاتصال، وصعوبة التواصل مع الطواقم.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل، في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى.

وكانت جمعية الهلال أطلقت تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى في المستشفى بخطر، وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية لهم، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.

وأكدت أن مخزون الوقود سينفد خلال أربعة أيام فقط، مطالبة المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بإدخال الأوكسجين والمستلزمات الطبية، والوقود لضمان استمرار العمل في المستشفى.